La principessa Kate Middleton si trova in Italia per partecipare a un'iniziativa benefica. Questo viaggio rappresenta il suo primo spostamento all’estero dopo aver comunicato di essere malata. La visita si concentra su eventi legati a cause di beneficenza e coinvolge incontri con organizzazioni locali. L’arrivo della principessa è stato accompagnato da misure di sicurezza e da un fitto programma di incontri ufficiali.

Kate Middleton ha scelto l’Italia per il suo primo viaggio all’estero dopo l’annuncio della malattia. La principessa sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio 2026, senza il principe William, per osservare il metodo, riconosciuto a livello internazionale, di cura e sviluppo dell’infanzia adottato nel comune italiano. Questa visita rappresenta un altro passo verso la rinascita della futura sovrana, sempre più concentrata sui suoi doveri ufficiali, in particolare sul tema che più le sta a cuore: la crescita e la serenità dei bambini nei loro primi anni di vita. Kate a Reggio Emilia. “La principessa non vede l’ora di visitare l’Italia ”, ha dichiarato un portavoce di Kate Middleton, citato dal Mirror “.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché Kate sarà in Italia: tutto sull’iniziativa benefica della principessa

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