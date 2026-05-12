Inchiesta sistema arbitri Ivan Zazzaroni in procura a Milano come teste

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore del Corriere dello sport, noto anche per la sua presenza in televisione, è stato convocato in procura a Milano come testimone nell’ambito di un’indagine sul sistema arbitrale. È stato ascoltato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’inchiesta o sulle sue dichiarazioni. La presenza di Zazzaroni in ufficio giudiziario si inserisce in un’indagine ancora in fase preliminare.

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport e volto noto in tv, si trova in procura a Milano ascoltato dal pm Maurizio Ascione come teste. Si tratta solo dell'ultimo dei professionisti che sono stati chiamati dal magistrato. Ieri, infatti, è stata la volta dell'avvocato della Figc.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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