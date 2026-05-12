Perché il Como non compra giocatori italiani | Sono costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato

Il presidente del Como ha spiegato che il club non acquista giocatori italiani perché i costi sono troppo elevati e non è possibile pagare in più rate. Dopo la qualificazione europea, ha affrontato temi legati alla gestione finanziaria del team e alle strategie future. La società si concentra su acquisti più sostenibili dal punto di vista economico, preferendo soluzioni che si adattino alle proprie possibilità di spesa.

Dopo la storica qualificazione europea il presidente del Como, Mirwan Suwarso, parla di mercato, sostenibilità e futuro del club. "I calciatori italiani costano tanto e non si pagano a rate, mi piacciono Orsolini, Bastoni, Dimarco, Venturino e Cambiaghi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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