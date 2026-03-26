Il direttore sportivo del club ha spiegato i criteri di selezione dei giocatori, sottolineando che il Como preferisce ingaggiare stranieri rispetto agli italiani. Ha inoltre commentato che in Spagna il calcio praticato è più affine a quello italiano e che i giocatori stranieri del 2005 hanno più opportunità di giocare rispetto ai loro coetanei italiani. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista radiofonica.

Il ds del Como meraviglia Carlalberto Ludi in un'intervista Radio Radio svela metodi di lavoro, prospettive e ambizioni della squadra guidata da Cesc Fabregas: "Lavoriamo duro per far crescere questa squadra, ma ad agosto non avremmo mai pensato di ritrovarci a questo punto. Sapevamo di avere qualità tecniche in squadra e che l'allenatore è bravissimo a valorizzare i ragazzi ma ci stiamo giocando il quarto posto, anche se la strada è ancora lunga. Perché abbiamo pochi italiani in squadra? Il tema è più complesso rispetto alle scelte di mercato. C’è una dinamica finanziaria, con regole interne che limitano gli investimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ds Ludi: "Vi spiego come sceglie i giocatori il Como e perché non prendiamo italiani"

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