La Commissione Europea ha annunciato l'intenzione di escludere le pelli di origine animale dai limiti imposti sui prodotti legati alla deforestazione. La decisione si basa sulla volontà di facilitare l'importazione di pelli provenienti da determinati paesi, tra cui quelli sudamericani. La posizione europea potrebbe influenzare le attività di commercio internazionale e le pratiche di sfruttamento delle foreste in aree colpite dalla deforestazione, come parte di un quadro più ampio di regolamentazione del settore.

? Punti chiave Perché la Commissione Europea ha deciso di escludere il cuoio dai vincoli?. Come può l'acquisto di pelli paraguaiane influenzare la deforestazione globale?. Chi sono i rappresentanti indigeni che protestano contro le concerie italiane?. Quali sono le conseguenze della disparità normativa tra carne e pellame?.? In Breve L'Italia riceve oltre il 50% delle pelli paraguaiane destinate a moda e arredamento.. Global Witness segnala 2.710 tonnellate di pelli acquistate da Ivo Nuti nel 2025.. Le transazioni paraguaiane per il gruppo LVMH raggiungono un valore di 3,4 milioni di euro.. La consultazione pubblica durerà quattro settimane prima della pubblicazione definitiva prevista in estate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuoio: l’UE propone di escludere le pelli dai vincoli sulla deforestazione

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