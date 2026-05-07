La Procura di Pavia ha concluso le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane donna trovata morta nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo le risultanze dell’indagine, l’accusa ritiene che Andrea Sempio sia responsabile del delitto. La chiusura delle indagini rappresenta il passaggio finale prima di eventuali procedimenti giudiziari.

La Procura di Pavia ha messo il punto alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo l’ipotesi accusatoria, il responsabile sarebbe è Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà, ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i pm, il movente sarebbe legato al rifiuto a un’avance da parte del ragazzo che, probabilmente con un martello, l’ha poi colpita almeno 12 volte.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Garlasco, la Procura di Pavia chiude le indagini: «Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi»

La procura di Pavia chiude le indagini su Sempio: “Ha ucciso lui Chiara Poggi”

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