Si chiama "Tutti a tavola-tutti insieme 2026", il progetto con cui il Comune di Serravalle intende porre l’accento e sensibilizzare sulla celiachia, in occasione della "Giornata nazionale della celiachia" prevista per oggi. Sul territorio sarà declinata con un’iniziativa realizzata in collaborazione con i nidi d’infanzia comunali, la scuola privata paritaria "Don Claudio Pisaneschi" e la Ditta Cir Food (concessionaria del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Istituto Comprensivo "Enrico Fermi" di Casalguidi). Riguarderà la mensa scolastica degli istituti: in tutte le scuole coinvolte, agli studenti e ai bimbini presenti sarà servito per l’occasione un menù senza glutine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per tutti i bimbi oggi un pasto senza glutine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3 ANTIPASTI FACILI E VELOCI CON LA PASTA SFOGLIA Ricetta Facile - Fatto in Casa da Benedetta

Notizie correlate

Fiumicino aderisce a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”Anche per l’edizione 2026 della settimana della celiachia, dal 9 al 17 maggio, il Comune di Fiumicino aderisce all’iniziativa “Tutti a tavola, tutti...

Borgomanero, menù senza glutine per tutti gli alunni: l'iniziativa per la settimana della celiachiaIl comune di Borgomanero ha aderito all’iniziativa “A tavola tutti insieme 2026”, promossa dall’Associazione italiana celiachia (Aic) nell’ambito...

Argomenti più discussi: Per tutti i bimbi oggi un pasto senza glutine; Fine settimana con i bambini: dall'8 al 10 maggio; Il Giro dei Bimbi; Bimbimbici: il futuro arriva in bicicletta.

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE I SORRISI DEI BIMBI O.N.L.U.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Check-in villaggio vacanze con bambini senza carta d’identità: esperienze? reddit

L’abbraccio di Ric: a Giarre il dolore diventa un parco per tutti i bambini VIDEOA Giarre non si era mai vista una festa grande scaturita da un dolore indicibile, come è la perdita di un figlio. L’inaugurazione del parco di Riccardo, in corso Messina, domenica è stata una grande f ... gazzettinonline.it