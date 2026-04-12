La Virtus lunedì 13 aprile ospita Cantù | dove vedere il match

La Virtus si prepara ad affrontare Cantù lunedì 13 aprile in una partita che si svolgerà a Bologna. La squadra cerca di reagire ai risultati recenti e di risalire la classifica, cercando di superare Brescia, che attualmente occupa i vertici della graduatoria. La sfida si svolgerà nel palazzetto di casa e sarà trasmessa in diretta. La formazione avversaria arriva con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante nella corsa ai playoff.

Bologna, 12 aprile 2026 – La Virtus prova a rispondere a Brescia per lasciarsi alle spalle il momento negativo e per riprendersi la testa della classifica. Appuntamento in Arena alle 20 per l'Olidata che domani ospita Cantù nel posticipo della 26^giornata di serie A. I ragazzi di Nenad Jakovljevic cercano di sbloccarsi e di lasciarsi alle spalle il momento negativo per riprendere la propria corsa. Mancano Alessandro Pajola e Luca Vildoza, ancora indisponibile invece l’ultimo arrivato i l playmaker brasiliano Yago Dos Santos, i bianconeri recuperano Matt Morgan che torna a disposizione. Le parole di presentazione del match in casa bianconera sono dell’assistente allenatore Daniele Parente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Virtus lunedì 13 aprile ospita Cantù: dove vedere il match Basket, Venezia-Brescia il ‘big match’ della 26a giornata di Serie A. La Virtus Bologna ospita Cantù per reagireUn altro weekend alle porte che ci attende per la Serie A di basket, con la ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026 in programma che... La Virtus torna all’Arena e ospita Valencia: quando e dove vedere la partitaBologna, 2 aprile 2026 - La Virtus torna in Fiera per ospitare, nella 35^ giornata di Eurolega, il Valencia.