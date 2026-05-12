Ieri, l’ex presidente ha affermato che il cessate il fuoco con l’Iran è in condizioni critiche, paragonandolo a una macchina in terapia intensiva. Ha aggiunto che mantenere la situazione sotto controllo non è semplice e ha sottolineato la delicatezza della situazione, senza fornire dettagli specifici sulle cause o sui passi successivi. La dichiarazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le due parti, senza indicare un progresso concreto.

Donald Trump ha dichiarato ieri che il cessate il fuoco con l’Iran è appeso a un filo, praticamente in terapia intensiva: «Essere attaccati alle macchine non è cosa buona. Direi che il cessate il fuoco è tenuto in vita artificialmente, come quando il medico entra e dice: “Signore, la persona a lei cara ha circa l’1% di possibilità di sopravvivere”». Che in effetti è un’affermazione piuttosto sgradevole da sentire, specie se a pronunciarla è lo stesso medico che nei giorni precedenti si era ripetutamente vantato della perfetta riuscita dell’operazione, garantendo una piena guarigione entro un paio di settimane al massimo. Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per Trump il cessate il fuoco con l’Iran è appeso a un filo

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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