Trump riapre Hormuz L' Iran colpisce gli Emirati | cessate il fuoco appeso a un filo

Gli Stati Uniti hanno annunciato il lancio del progetto Freedom, che mira a riaprire lo Stretto di Hormuz, e affermano di aver già creato un corridoio sgombro da mine. Nel frattempo, l’Iran ha colpito gli Emirati Arabi Uniti in un’azione che ha portato a un cessate il fuoco ancora indefinito. La regione resta sotto tensione, con le parti coinvolte che mantengono un atteggiamento di attesa.

Gli Stati Uniti hanno lanciato il Project Freedom per riaprire lo Stretto di Hormuz e sarebbe già stato creato un «corridoio» ripulito da mine. Ma il corridoio che Washington sostiene di aver liberato, ieri si è trasformato in un fronte di guerra sospesa che rischia di mettere in crisi il cessate il fuoco. Donald Trump ha minacciato l'Iran dicendo che verrà «spazzato via dalla faccia della terra» se attaccherà le navi statunitensi che guidano i natanti attraverso lo Stretto. E per il Comando centrale Usa, le forze americane già «hanno distrutto sei barchini iraniani che avevano tentato di ostacolare il passaggio nello Stretto», annunciando...🔗 Leggi su Iltempo.it

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