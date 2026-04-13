Imperia | teatro e solidarietà per la nuova sede della Croce Bianca

A Imperia, la comunità si sta organizzando per un evento che unisce spettacoli teatrali e iniziative di solidarietà, con lo scopo di sostenere la nuova sede dell’associazione Croce Bianca. L’evento mira a coinvolgere il pubblico e a raccogliere fondi per rafforzare le attività dell’associazione nel territorio. La serata rappresenta un momento di incontro tra cittadini e volontari, con l’obiettivo di sostenere l’organizzazione nel suo impegno sociale.

La comunità di Imperia si prepara a un appuntamento che fonde l’intrattenimento teatrale con la solidarietà civile, con l’obiettivo di consolidare le fondamenta dell’associazione Croce Bianca. Sabato 30 maggio, il Teatro Cavour ospiterà la messa in scena della commedia di Gilberto Govi, Maneggi per maritare una figlia, con la partecipazione dell’attore Max Cavallari. L’iniziativa nasce per raccogliere i fondi necessari a coprire le spese sostenute dall’organizzazione per l’acquisto della propria sede sociale. Un legame storico tra il palcoscenico e il servizio sociale. Il recupero del Teatro Cavour come luogo di aggregazione non è casuale per la Croce Bianca di Imperia, poiché le mura che accoglieranno lo spettacolo sono le stesse dove, nel 1974, l’associazione veniva ricostituita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: teatro e solidarietà per la nuova sede della Croce Bianca Croce Bianca, il piano San Donato. Raccolta fondi per la nuova sede Dini: “I nostri servizi più efficaci”Arezzo, 19 febbraio 2026 – Da oltre un secolo al servizio delle persone, senza mai cambiare la propria missione: essere una presenza concreta,... Leggi anche: Taglio del nastro per la nuova sede della Croce Rossa a Pontasserchio