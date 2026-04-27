Napoli si illumina | al via la XXXII edizione del Maggio dei Monumenti

A Napoli prende il via la XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti”, uno degli eventi culturali più attesi in città. L’iniziativa, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, coinvolge numerose location e monumenti aperti al pubblico. La manifestazione, che si svolge nel mese di maggio, vede la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo l’opportunità di scoprire e riscoprire le bellezze della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna uno degli appuntamenti culturali più iconici del Comune di Napoli: il Maggio dei Monumenti. Giunta alla sua XXXII edizione, la storica rassegna si prepara a svelare un calendario ricco di eventi, iniziative e percorsi tematici volti a valorizzare l’immenso patrimonio artistico e architettonico della città. Con lo slogan ” Ebbra di luce, folle di colori “, l’edizione di quest’anno, attraverserà la storia e la creatività napoletana mettendo al centro la bellezza visiva e la vitalità cromatica dei luoghi simbolo del territorio. Il programma completo della manifestazione sarà illustrato durante la conferenza stampa che si terrà Mercoledì 29 aprile, alle ore 11:00 nella Sala Giunta – Palazzo San Giacomo .🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli si illumina: al via la XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti” Notizie correlate A Sturno la XXXII edizione della Via Crucis viventeLa XXXII edizione della Via Crucis vivente si terrà il 29 marzo 2026, alle ore 17:30, in Piazza Michele Aufiero a Sturno (AV). Leggi anche: Primo Maggio: a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei Litfiba Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, goleada azzurra con super De Bruyne, McTominay e Alisson; Pagelle Napoli-Cremonese 4-0, Conte rimanda la festa Inter: McTominay domina, De Bruyne illumina, Alisson balla; La stazione della metro più bella al mondo è in Italia; Napoli ristretta in se stessa oppure aperta all’universale. Pagelle Napoli-Cremonese 4-0, Conte rimanda la festa Inter: McTominay domina, De Bruyne illumina, Alisson ballaIl Napoli domina contro la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'Inter. Giampaolo vede rosso e la lotta salvezza si complica: cronaca del match e pagelle ... sport.virgilio.it Napoli-Cremonese 4-0, goleada azzurra con super De Bruyne. Champions blindata, scudetto Inter rimandatoLa squadra di Conte domina per tutta la partita e si riporta momentaneamente al secondo posto. Il belga illumina, per lui standing ovation ... corriere.it Napoli è pronta ad accogliere Papa Leone XIV in una giornata che si preannuncia storica per la città. Venerdì 8 maggio, nel primo anniversario del suo Pontificato, il Santo Padre sarà in Campania per una visita dal forte valore spirituale e simbolico, capace di - facebook.com facebook Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio x.com