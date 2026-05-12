Durante la celebrazione dei 50 anni della fondazione King's Trust, un evento che ha coinvolto molte personalità, l'avvocata specializzata in diritti umani ha attirato l’attenzione con il suo abito di origine storica. La donna, presente alla serata di gala, ha scelto un modello di un noto stilista del 2007, già appartenuto al suo guardaroba. La scelta del vestito ha suscitato discussioni tra gli ospiti, grazie anche alla sua particolare provenienza.

Il long dress ricoperto da paillettes dalla forma oblunga che lo fanno sembrare quasi una corazza, caratterizzato da maniche corte e da una scollatura a V, era già stato sfoggiato da Amal Clooney un anno fa a Osaka per il premio Cartier Women’s Initiative Impact Awards. L'abito in questione fa parte della collezione di Alexander McQueen Autunno-inverno 200708 chiamata In Memory of Elizabeth Howe, ispirata ai processi alle streghe di Salem e pensata come omaggio a Elizabeth Howe, lontana parente dello stilista visionario ingiustamente impiccata nel 1692. L'oro di questa creazione emerse in una sfilata fatta di outfit piuttosto cupi e venne interpretato come una luce di speranza nell'oscurità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amal Clooney, una ragazza tutta d'oro alla corte di re Carlo, vestita con un abito dalla storia misteriosa

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