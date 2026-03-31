L’Italia ha annunciato i nomi dei nove atleti convocati per la prima tappa della Coppa del Mondo di pentathlon moderno, che si terrà al Cairo dall’8 al 12 aprile. La competizione rappresenta l’apertura della stagione internazionale 2026 e vedrà in gara i rappresentanti azzurri in questa disciplina. L’evento si svolgerà in Egitto, dove gli atleti affronteranno le prime sfide ufficiali dell’anno.

Si avvicina l’inizio della stagione internazionale del pentathlon moderno: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 è in programma al Cairo, in Egitto, dall’8 al 12 aprile. L’Italia sarà presente nell’opening stagionale con ben nove azzurri. Saranno cinque gli uomini al via della prova individuale, ovvero Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Micheli, Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre saranno quattro le azzurre in gara, ovvero Teresa Gioia, Aurora Tognetti, Valentina Martinescu ed Irene Prampolini. Il programma prevede mercoledì 8 aprile le qualificazioni femminili, seguite giovedì 9 dalle qualificazioni maschili. Venerdì 10 spazio alle semifinali femminili, mentre sabato 11 sarà la volta delle semifinali maschili, infine domenica 12 andranno in scena entrambe le finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in Egitto

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