Guerra in Iran Pentagono vuole 200 miliardi di dollari | Servono soldi per uccidere i cattivi

Il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di autorizzare al Congresso una richiesta superiore ai 200 miliardi di dollari per finanziare l'operazione Epic Fury, avviata il 28 febbraio. La somma richiesta servirà a sostenere le azioni militari contro l'Iran, secondo quanto comunicato ufficialmente. La richiesta si inserisce nel contesto delle operazioni militari avviate dall'amministrazione attuale contro il governo iraniano.

(Adnkronos) – La guerra di Donald Trump contro l'Iran costa. Il Pentagono ha chiesto alla Casa Bianca di autorizzare una richiesta al Congresso di oltre 200 miliardi di dollari per finanziare l'operazione Epic Fury, cominciata il 28 febbraio. E' il Washington Post a delineare il quadro finanziario, evidenziando che la richiesta del Dipartimento della Difesa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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