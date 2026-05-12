Penso che se mi vuole bene è perché non mi ama più
Due giorni rappresentano, per due persone innamorate, i momenti che segnano l’inizio e la fine di una relazione. Nel primo, tutto sembra possibile e il sentimento è forte. Nel secondo, invece, si arriva alla separazione, mentre le emozioni si sovrappongono e il passato si scontra con il presente. È un racconto breve ma intenso di un rapporto che si conclude, con le sue parole e i suoi silenzi.
Trova più articoli di Internazionale nei tuoi risultati di ricerca.Seguici su Google? Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Nancy, 67 anni. “È una caffetteria fredda con pareti e pavimenti grigi, e tavoli alti rotondi e di metallo. Camerieri vestiti di bianco. L’edificio è in marmo e vetro trasparente, incastrato tra una via residenziale e l’autostrada. È l’unico luogo di ritrovo di questi uffici della Commissione europea. Vivo da sola a Bruxelles con i miei due figli. Dopo il divorzio dal loro padre, avrei molta voglia di incontrare qualcuno, ma è complicato tra il lavoro e i figli da gestire.🔗 Leggi su Internazionale.it
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