Genoa Ekuban svela | De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcio ma va bene perché ci trasmette coraggio Ecco cosa penso sulla sfida con la Juventus

Caleb Ekuban ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato di aver ricevuto insulti da parte di un allenatore durante una sessione di allenamento, che gli avrebbe detto che era uno scandalo del calcio. Ekuban ha aggiunto che, nonostante le parole dure, le considera un modo per trasmettergli coraggio. Ha anche commentato la prossima partita contro la Juventus.

Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus. Le ultimissime Mercato Lazio, si raffredda la pista Milik? Costi, dubbi fisici e strategia del club spiegano lo stop di Formello Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Pato confessa: «Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo. Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia» Fiorentina, stagione da montagne russe: flop in Serie A, slancio in Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, Ekuban svela: «De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcio, ma va bene perché ci trasmette coraggio. Ecco cosa penso sulla sfida con la Juventus» Articoli correlati Genoa, Vitinha rivela: «Mi cercavano altri club italiani, ecco perché ho scelto il Grifone. Su De Rossi dico questa cosa»Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Genoa, De Rossi a DAZN prima del Torino: «Dovremo avere coraggio. Baldanzi? Lo conosco, ha voglia. Mi ha dimostrato questa cosa»Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Genoa, De Rossi a DAZN prima del... Contenuti e approfondimenti su Genoa Ekuban svela De Rossi mi urlava... Ekuban: De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcioIl calciatore del Genoa, Ekuban ha parlato a Sky Sport del suo momento con la squadra ligure, soffermandosi sulla sua vita privata fuori dal calcio. Inoltre ha rivelato un retroscena inedito sugli all ... msn.com Ekuban: «Cosa infonde De Rossi a noi attaccanti? Coraggio, per me è quella la parola giusta»Ekuban: «Il coro mi ha avvicinato ancora di più ai tifosi, mi ha fatto prendere la consapevolezza che volevano vedere il sudore» ... pianetagenoa1893.net