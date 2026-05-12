Numerosi pensionati ricevono importi inferiori rispetto a quanto previsto, con differenze che possono arrivare fino a 400 euro al mese. Questa situazione deriva da anomalie legate a errori contributivi, problemi tecnici e ricostruzioni previdenziali incomplete. In alcuni casi, un assegno su tre presenta queste irregolarità, che influenzano direttamente i pagamenti mensili. La questione riguarda quindi un numero consistente di pensionati che si trovano a percepire somme inferiori a quelle dovute.

Pensioni potenzialmente più basse fino a 400 euro al mese a causa di anomalie contributive, errori tecnici e ricostruzioni previdenziali incomplete. È quanto emerge dall’analisi di centinaia di posizioni effettuata da Consulcesi & Partners, che accende i riflettori su una criticità spesso invisibile ai pensionati ma con effetti economici rilevanti nel lungo periodo. Pensioni più basse fino a 400 euro al mese: “Un assegno su tre presenta anomalie” Secondo le verifiche svolte attraverso lo sportello legale previdenziale OkPensione, circa una posizione su tre presenta incongruenze in grado di incidere sull’importo finale dell’assegno pensionistico.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni «più basse del dovuto fino a 400 euro al mese, anomalie in un assegno su tre». Gli errori più comuni che tagliano i pagamenti

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