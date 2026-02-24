Più diplomate e laureate ma solo il 53% lavora stipendi fino al 40% in meno e pensioni più basse del 46%

Il rapporto evidenzia come, nonostante un aumento di diplomate e laureate, solo il 53% delle donne occupate trovi lavoro, spesso con salari fino al 40% più bassi e pensioni del 46% inferiori. La causa risiede nelle scelte di carriera e nelle modalità di impiego, che penalizzano le donne anche ai livelli più alti. La situazione riguarda anche le professioniste più qualificate, che spesso lavorano con contratti precari o part time.

Le diplomate e le laureate, hanno superato i diplomati e i laureati in tutti i corsi di studio, Ma solo il 53,3% delle donne è occupata rispetto al 71,1% degli uomini. Le assunzioni di donne con contratto a tempo indeterminato sono solo il 36,7% del totale e il gap retributivo resta alto: le donne hanno stipendi inferiori di oltre venti punti percentuali, con alcuni settori più colpiti di altri come le attività immobiliari, finanziarie, professionali scientifiche e tecniche. Il Rendiconto di Genere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS conferma la condizione di svantaggio delle donne nel nostro Paese, che sostanzialmente segna tutto il percorso di vita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Le pensioni delle donne sono più basse del 26%, i motivi del gender gapLe pensioni delle donne risultano mediamente più basse del 26% rispetto a quelle degli uomini.

Pensioni di febbraio 2026 più basse del previsto, ecco perché l’assegno può deludereMolti pensionati italiani riceveranno in anticipo la notizia che le pensioni di febbraio 2026 saranno più basse del previsto.

