Pensioni aprile assegno più basso per gli arretrati | il calendario dei pagamenti

La pensione di aprile sarà disponibile il 1° aprile 2026, che cade in mezzo alla settimana e rappresenta il primo giorno bancabile senza ritardi legati a festività o weekend. L'importo degli arretrati sarà più basso rispetto alle mensilità precedenti. La data di pagamento riguarda esclusivamente il versamento degli assegni e non include eventuali aggiornamenti o modifiche.

La pensione di aprile sarà pagata il 1 aprile 2026. Si tratta del primo giorno bancabile e cade in mezzo alla settimana, senza ritardi dovuti a weekend o festività. La pensione arriverà lo stesso giorno tanto per chi aspetta la somma presso l’istituto bancario quanto per chi lo fa tramite Poste Italiane. Diverso è invece il ritiro in contanti: infatti, potranno essere ritirati con il solito calendario suddiviso in ordine alfabetico. Per arrivare al 1 aprile senza sorprese, è possibile verificare nei giorni precedenti l’importo attraverso la visione del cedolino sul sito dell’Inps. Sulla pensione di aprile ci saranno delle novità che potranno determinare importi più o meno inferiori a seconda della riduzione dell’aliquota Irpef o delle maggiorazioni sociali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni aprile, assegno più basso per gli arretrati: il calendario dei pagamenti Articoli correlati Leggi anche: Pensioni marzo, arrivano doppio aumento e arretrati: il calendario dei pagamenti Pensioni, perché ad aprile 2026 l’importo sembra più basso: cosa cambia sull’assegnoLa pensione di aprile 2026, in pagamento mercoledì 1, arriverà senza grandi novità rispetto al mese precedente, ma con alcune precisazioni importanti... PENSIONI MARZO 2026 NOVITà RETTIFICA IMPORTI e PAGAMENTI INPS in ANTICIPO 60€ EXTRA e taglio IRPEF Contenuti e approfondimenti su Pensioni aprile Temi più discussi: Pensioni, ad aprile brutte sorprese nel cedolino. Meno soldi per moltissimi italiani. La data del pagamento; Pagamento pensione aprile 2026: quando arriva l’assegno?; Inps, aprile amaro: per 15mila pensionati via a recupero da mille euro - pagina 4; Pensioni, chi e perché riceve 1.000 euro in meno ad aprile. Pensioni aprile, assegno più basso per gli arretrati: il calendario dei pagamentiPensioni di aprile più basse per via dell’assenza degli arretrati Irpef e maggiorazioni per over 70. Ecco la data del pagamento ... quifinanza.it Pensioni di aprile più leggere: i motivi dei tagli sugli assegniPensioni di aprile 2026: cosa cambia davvero negli assegni Inps Ad aprile 2026 molti pensionati italiani noteranno un assegno più basso rispetto a mar ... assodigitale.it Fino a 1.000 euro in meno ad aprile 2026: pensioni, chi viene colpito dal taglio del mensile - facebook.com facebook Quando viene pagata la pensione di aprile 2026 Stessa data sia per chi la riceve presso le Poste che tramite le banche - Pensioni / Pubblico, INPS x.com