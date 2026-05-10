Pensioni pubbliche per evitare tagli sull’assegno si dovrà lavorare 49 anni

Per evitare tagli agli assegni pensionistici, sarà necessario lavorare almeno 49 anni. Le recenti modifiche alle aliquote e ai coefficienti di rendimento potrebbero comportare una riduzione delle pensioni per oltre 700mila lavoratori. Questi cambiamenti potrebbero influire sulla futura entità delle pensioni pubbliche, con un possibile allungamento dei tempi di contribuzione richiesti. La situazione riguarda principalmente chi sta accumulando i requisiti per il pensionamento.

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