Pensioni dipendenti pubblici tagli fino a 6.100 euro l’anno 700mila lavoratori coinvolti

La Cgil ha esaminato gli effetti della legge di Bilancio 2024 sulle pensioni dei dipendenti pubblici, evidenziando che circa 700.000 lavoratori saranno interessati da riduzioni fino a 6.100 euro all’anno. La revisione delle pensioni prevede tagli e modifiche che coinvolgono un’ampia platea di lavoratori pubblici. La normativa introduce nuove misure e criteri che influenzano gli importi delle pensioni di coloro che hanno contribuito al sistema previdenziale pubblico.

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La revisione delle aliquote di rendimento pensionistico, per una retribuzione annua di 30 mila euro produce un taglio annuo da circa 927 euro (per chi ha iniziato la contribuzione dal 1983) fino a oltre 6.100 euro annui nei casi più penalizzati (per i lavoratori con inizio contribuzione nel 1994). L’osservatorio previdenza della Cgil ha analizzato l’impatto della legge di Bilancio 2024 che ha modificato in modo significativo la determinazione della quota retributiva delle pensioni per i dipendenti pubblici iscritti a quattro casse di previdenza: per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2024 riguarda le quote retributive degli...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pensioni dipendenti pubblici, tagli fino a 6.100 euro l’anno, 700mila lavoratori coinvolti Notizie correlate Pensioni aprile 2026, tagli fino a 1.000 euro per recuperi: chi è interessato dal taglioQuello che molti pensionati vedranno nel cedolino di aprile 2026 non è un nuovo intervento del governo sulle pensioni e nemmeno un ricalcolo... I dipendenti pubblici avranno un aumento fino a 209 euro in busta paga con il nuovo contrattoSi tratta oggi per il nuovo contratto collettivo dei dipendenti statali, in particolare quelli che fanno riferimento alle Funzioni centrali. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gli statali ticinesi scendono in piazza; Certificazione Unica 2026 sbagliata e caos Inps sui bonus, il motivo dell'errore e cosa fare; Certificazione unica, l'Inps la combina grossa: errori sul nuovo taglio del cuneo. Due milioni di certificazioni da rifare. Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare tagli da 274 mila euroLa denuncia Fp Cgil. Con la stretta sulle aliquote, le finestre più lunghe e la speranza di vita medici, insegnanti, ufficiali giudiziari e dipendenti degli ... repubblica.it Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare il taglio dell’assegno (e c’è chi perde anche 270 mila euro)Finestre più lunghe, assegni ridotti e requisiti in aumento: la Cgil presenta alla Camera la stretta sulle pensioni pubbliche che colpisce oltre 700 mila lavoratori ... corriere.it ANDREMO IN PENSIONE SEMPRE PIÙ POVERI! Il Governo taglia le pensioni dei dipendenti pubblici. Ecco perché Se vuoi conoscere le nostre proposte sulle pensioni… continua a seguirci! - facebook.com facebook