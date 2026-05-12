Prima degli Internazionali, il tennista pugliese non aveva mai affrontato una partita in uno slam. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel circuito ATP e nelle competizioni minori, senza esperienze in eventi di questa portata. Ora, dopo aver superato le qualificazioni, si prepara a scendere in campo in uno dei tornei più prestigiosi del calendario tennistico. La sua presenza rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale.

"Sior Capitano mi stia a sentire, ho belle e pronte le mille lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare". Dopo una vita in seconda classe, a battagliare nei Challenger, vivendo dignitosamente la sua passione, a 29 anni, Andrea Pellegrino da Bisceglie è salito a ballare sul ponte, in prima classe, nella città di De Gregori. Mai una partita in uno Slam, nessuna vittoria in un Master 1000, al massimo 2 turni all’ATP 250 di Bastad. Ha affrontato le qualificazioni di Roma come 155° del ranking. Le ha vinte, ha battuto Nardi al primo turno; nel secondo, Fils, preso a pallate, si è scansato per infortunio; ieri il capolavoro contro il vitaminico Tiafoe, n.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pellegrino, il coraggio del gladiatore e la gioia di un ballo in prima classe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 26 febbraio 2026: Sanremo 2026, Il Gladiatore, Prima Festival, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Cento anni fa il dirigibile Norge volava per la prima volta sopra il Polo Nord Un’impresa tricolore, il racconto del pronipote. "Il coraggio di Nobile, un bisnonno speciale»

Argomenti più discussi: Pellegrino, il coraggio del gladiatore e la gioia di un ballo in prima classe; Andrea Pellegrino sull’approccio contro Sinner: Darò il massimo e mi godrò la partita. Soldi guadagnati? Le emozioni valgono di più; Il coraggio di proteggere Venezia; Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner demolisce Popyrin, agli ottavi derby con Pellegrino. Eliminati Bellucci e Cobolli.

Bellissima vittoria di Pellegrino. Coraggio, cuore, resilienza. Tiafoe che si lamenta del pubblico? Vienna lontano ricordo? x.com

Un gufo delle tane fa una minaccia contro un segaiolo reddit

Pellegrino, il coraggio del gladiatore e la gioia di un ballo in prima classePrima degli Internazionali il tennista pugliese non aveva mai giocato una partita di uno slam. E agli ottavi se la vedrà con Sinner ... msn.com