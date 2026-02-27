Il panorama degli ascolti tv del 26 febbraio 2026 vede confrontarsi diverse produzioni di spicco. Su Rai 1 si svolge la seconda serata di Sanremo 2026, mentre Canale 5 propone la trasmissione Il Gladiatore. A completare la scena ci sono anche il Prima Festival e La Ruota della Fortuna, entrambi molto seguiti dal pubblico. La giornata si apre con un acceso confronto tra i principali programmi della sera.

Ascolti tv giovedì 26 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Sanremo 2026” contro “Il Gladiatore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Sanremo 2026 vs Il Gladiatore. Auditel ieri sera, 26 febbraio 2026 Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sanremo 2026” vs “Il Gladiatore”. Chi ha vinto? Rai 1: Sanremo 2026, la terza serata della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana condotto da Carlo Conti e Laura Pausini ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 26 febbraio 2026: Sanremo 2026, Il Gladiatore, Prima Festival, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 25 febbraio 2026: Sanremo 2026, Tre di troppo, PrimaFestival, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 24 febbraio 2026: Sanremo 2026, Io sono Farah, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; Auditel, gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori con il 59,5% di share. Si conferma il calo rispetto al 2025; Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di share; Conti: Poche donne in gara? Scelgo canzoni. Si pensa a Sanremo Estate.

Ascolti Sanremo 2026 terza serata: i dati del 26 febbraio 2026Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2026: ecco tutti i dati auditel del 26 febbraio 2026 ... ultimenotizieflash.com

Ascolti tv ieri 26 febbraio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 26 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Tiziana e Alessandro Baudo parteciperanno alla prima serata del Festival per l'omaggio che Carlo Conti ha preparato per il padre - facebook.com facebook

Amori #delotti vedo pochissimi meme su la mia zia del cuore fatti dal nostro team. Io non so farli, potete spararne un po' durante i prima festival x.com