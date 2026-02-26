ATP Santiago 2026 sarà derby tra Darderi e Pellegrino ai quarti! Avanza Hanfmann

Calato il sipario sui primi quattro ottavi di finale dell’ATP 250 di Santiago. Sulla terra rossa cilena, i giocatori sono chiamati a fare di necessità virtù: le condizioni della superficie di gioco non sono eccelse e l’altitudine si fa sentire, incidendo sia sulla gestione dello sforzo fisico che sul rimbalzo della palla. Fattori che, tuttavia, non hanno impedito ad Andrea Pellegrino e Luciano Darderi di conquistare l’accesso ai quarti di finale. Il numero 2 del seeding ha affrontato l’argentino Mariano Navone (n.77 del ranking) e, un po’ come già accaduto in passato, ne è scaturito un match particolarmente combattuto. Darderi ha dovuto attingere a tutto il proprio spirito battagliero per avere la meglio sulle trame dell’avversario e, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4, è riuscito a spuntarla. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nel primo set la prima occasione per allungare è in favore di Darderi, il quale non sfrutta una palla break sul 30-40 del quarto game.

Continua il fantastico sogno di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Santiago del Cile.

