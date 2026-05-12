Pellegatti | Spero che la reazione nel finale con l’Atalanta sia la base per il Genoa

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha commentato la recente sconfitta della squadra contro l'Atalanta. Durante un intervento, ha espresso la speranza che la reazione nel finale, quando la squadra ha tentato di recuperare lo svantaggio, possa rappresentare un punto di partenza per il Genoa. Pellegatti ha sottolineato l'importanza di quel momento, auspicando che possa servire come stimolo per migliorare le prestazioni future.

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La sconfitta in casa contro l'Atalanta continua a far rumore. Dopo il match contro il Sassuolo, tutti si aspettavano una reazione, che però non è arrivata, anzi. Il Milan di Massimiliano Allegri è entrato in campo senza idee, prendendo ben 3 gol. C'è, però, da sottolineare che verso la fine del match, c'è stata una sorta di reazione da parte dei rossoneri: 2 gol nel giro di 5 minuti. Nei gironi a seguire, come di consueto, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, ha voluto analizzare il match in un video caricato poi sul proprio canale YouTube. "Poi vediamo la settimana prossima, poi vediamo fra due...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Spero che la reazione nel finale con l’Atalanta sia la base per il Genoa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reazione Atalanta, Palladino: “Un pari giusto e meritato, vogliamo la finale”Il tecnico nerazzurro dopo il 2-2 ottenuto nella semifinale d’andata in Coppa Italia: “Ci giochiamo tutto al ritorno, teniamo a questa competizione”... Leggi anche: La madre Emma: "Ora spero che ci sia davvero giustizia" Argomenti più discussi: Pellegatti: Io spero che anche il fatto che in tre anni l’Inter vinca due campionati e vada in...; Risultati Milan, Pellegatti speranzoso: Mi auguro che i risultati dell'Inter negli ultimi anni portino a questo; Pellegatti | Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse. Marco Van Basten al canale di Carlo Pellegatti: Qui in Olanda seguo l’Ajax e neanche qui è un gran successo. Ma lo stesso vale per il Milan che non è più quello di una volta. Spero che anche loro siano capaci di cambiare la situazione, che ormai adesso a x.com Pellegatti vede il bicchiere mezzo pieno: Spero che la reazione finale sia la base per giocare a GenovaNel suo canale YouTube, nell'immediato post partita di Milan-Atalanta 2-3, queste sono state le parole di Carlo Pellegatti. milannews.it