Una donna ha dichiarato di essere rimasta inizialmente sbalordita dopo aver appreso la notizia, senza riuscire a capire bene quanto accaduto. Ora, ha affermato di riporre fiducia nelle nuove indagini condotte. La madre ha espresso il desiderio che si faccia giustizia e spera che i procedimenti portino a una conclusione chiara e definitiva. La situazione si svolge sotto l’attenzione dell’autorità giudiziaria.

"Quando ho appreso la notizia sono rimasta stordita, non capivo bene. Adesso ho fiducia nelle nuove indagini. Voglio sapere la verità sulla morte di mia figlia". Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, da tempo chiedeva che venisse fatta giustizia, da quando, nel novembre scorso, il manutentore Mario Cusimano è stato assolto con formula piena. Una sentenza che Marrazzo definì "ingiustizia". Emma, come si sente oggi dopo aver saputo delle nuove indagini? "Sono frastornata, non me lo aspettavo. Ci ho messo un po’ a realizzare di cosa si stava parlando. L’ho sempre detto che non c’era stata chiarezza nelle prime indagini. E spero che vadano a guardare anche lì".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La madre Emma: "Ora spero che ci sia davvero giustizia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Riaprire al gas russo? Meloni al Fatto: “Capisco la posizione di De Scalzi, ma spero che nel 2027 non ci sia da discuterne perché ci sarà la pace”Giorgia Meloni non poteva ignorare le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che ha chiesto di non sospendere il bando...

Musetti all’Atp Madrid 2026 e pensa già a Roma: “Spero che Alcaraz ci sia”“A Roma per me l’obiettivo è far divertire la gente e anche divertirsi, cercare di giocare anche con il pubblico e portarmi il pubblico come...

Argomenti più discussi: La madre Emma: Ora spero che ci sia davvero giustizia; Morire sul lavoro, tragedia infinita. Elle come Luana, l’omaggio poetico. E mamma Emma non si ferma mai; Madre di famiglia muore a soli 48 anni: una comunità in lutto.

Riguardando A Murder Is Announced, penso sempre a quanto sia perfetta Elaine Paige nel ruolo di Dora Bunner, è davvero brava! reddit

Paola Wanda Rossi - Results on X | Live Posts & Updates x.com