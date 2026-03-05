Reazione Atalanta Palladino | Un pari giusto e meritato vogliamo la finale

L’Atalanta è tornata da Roma con un pareggio 2-2 contro la Lazio, risultato che mantiene aperti gli scenari per la qualificazione. Pasalic e Musah hanno segnato per i bergamaschi, rispondendo ai due gol della Lazio che aveva preso il doppio vantaggio. Palladino ha commentato il risultato definendolo giusto e meritato, aggiungendo che la squadra desidera arrivare in finale.

Il tecnico nerazzurro dopo il 2-2 ottenuto nella semifinale d'andata in Coppa Italia: "Ci giochiamo tutto al ritorno, teniamo a questa competizione" Un pareggio che lascia aperti tutti gli scenari, ma che non costringerà per forza ad una rimonta. Con due grandi reazioni ai gol subiti, l'Atalanta torna da Roma con un 2-2 ottenuto in casa della Lazio con i gol di Pasalic e Musah, risposte immediate al doppio vantaggio biancoceleste. La prestazione – "Abbiamo fatto una buonissima partita contro un'ottima squadra. È stata una gara equilibrata, anche piacevole da vedere, è sempre bello sfidare le squadre di Sarri perché hanno qualità e possono metterti in difficoltà.