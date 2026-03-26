Diossina nell' aria dopo l' incendio nell' ex fabbrica di Bagnoregio | FOTO e VIDEO

Dopo l'incendio nell'ex stabilimento di Bagnoregio, sono state rilevate tracce di inquinanti nell'aria. In particolare, è stata individuata diossina, con un livello sette volte superiore al limite consentito. Le autorità stanno monitorando la situazione per verificare le concentrazioni di sostanze nocive nell'ambiente circostante. Sono stati diffusi foto e video della zona interessata dall'incendio.

Tracce di inquinanti nell'aria dopo l'incendio nell'ex stabilimento Alta di Bagnoregio. In particolare di diossina, che risulta essere sette volte superiore al limite. È quanto emerge dai risultati dei test dell'Arpa Lazio che, dopo il rogo di lunedì 23 marzo che ha coinvolto un capannone industriale dismesso, h installato un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria a breve distanza dal luogo dell'incendio. In località Capraccia, lungo la strada Umbro Casentinese, i tecnici dell'Arpa sono intervenuti per le procedure standard in occasione di incendi, che prevedono la ricerca di diossine, Ipa (idrocarburi policiclici aromatici) e Pcb (policlorobifenili). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Diossina nell'aria dopo l'incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio | FOTO e VIDEO Articoli correlati Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEOIl rogo nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori per sostituire la copertura in amianto con panelli fotovoltaici: è stato alimentato da... Rogo nell'ex fabbrica di Bagnoregio: si indaga per incendio colposo, capannone sotto sequestro | FOTO e VIDEOLa procura di Viterbo ha aperto un fascicolo su quanto accaduto nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori sul tetto Si indaga per incendio... Contenuti utili per approfondire Diossina nell Discussioni sull' argomento Superati i valori di diossina nell’aria: dopo i lavori il forno bloccato di Tecnocasic riparte; Storia dei peggiori incidenti ambientali causati dall’uomo: disastri rimasti nella storia e impulso alle battaglie ecologiste. Superati i valori di diossina nell’aria: dopo i lavori il forno bloccato di Tecnocasic riparteSuperati i valori di diossina nell'aria: dopo i lavori il forno bloccato di Tecnocasic riparte - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it Fiumicino, giallo diossina. Aria tossica, Adr smentisceAl lavoro in condizioni non idonee. Nuovi indagati in Procura. L’Arpa Lazio avrebbe rilevato nel Terminal T3 dell’aeroporto di Fiumicino la presenza rilevante di elementi tossici e altamente ... affaritaliani.it Mario Turco. . Quest'oggi nella sala stampa di Montecitorio sono intervenuto durante la presentazione del libro "Il Peso della Terra" scritto dal giornalista Francesco Vecchi, a cui vanno i miei complimenti per il lavoro pubblicato - facebook.com facebook