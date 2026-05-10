Pedemontana e diossina Bonifica oltre il giro di boa | scavi sotto l’80% delle aree

La bonifica delle aree interessate dal progetto Pedemontana e dalla presenza di diossina ha raggiunto oltre l’80% delle zone coinvolte. Le operazioni di scavo e messa in sicurezza sono state avviate ormai da tempo e proseguono in modo continuativo. Non sono stati segnalati ritardi significativi rispetto ai programmi iniziali e le attività di bonifica sono in corso in diversi punti lungo il tracciato.

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La bonifica ha ampiamente superato il giro di boa. È il risultato portato da Autostrada Pedemontana Lombarda al tavolo permanente convocato nella sede monzese dell’ Arpa, che sovrintende alla delicata operazione, per seguire l’intervento di bonifica delle aree contaminate da diossina e furani durante il disastro dell’ Icmesa di 50 anni fa. Un intervento propedeutico al passaggio delle ruspe del maxi cantiere autostradale: al setaccio 36 aree interessate lungo la tratta B2 di Pedemontana, in particolare Cesano Maderno, Seveso e Meda. Un’operazione annunciata da 16 milioni di euro che comporta lo scavo, l’analisi e la rimozione di 44mila metri cubi di terreno, per un totale di 80mila tonnellate da portare nelle discariche autorizzate dopo un’accurata selezione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana e diossina . Bonifica oltre il giro di boa: scavi sotto l’80% delle aree ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I teloni anti-diossina: "Da Pedemontana mancanza di cautela"Teli strappati dal vento sui terreni interessati dalla bonifica della diossina, i gruppi ambientalisti hanno scritto a Pedemontana ma le risposte non... Giro di boa per la giunta Schifani, all'Ars il giorno del giuramento per i tre nuovi assessoriE' il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile.