Pedemontana e diossina Bonifica oltre il giro di boa | scavi sotto l’80% delle aree
La bonifica delle aree interessate dal progetto Pedemontana e dalla presenza di diossina ha raggiunto oltre l’80% delle zone coinvolte. Le operazioni di scavo e messa in sicurezza sono state avviate ormai da tempo e proseguono in modo continuativo. Non sono stati segnalati ritardi significativi rispetto ai programmi iniziali e le attività di bonifica sono in corso in diversi punti lungo il tracciato.
La bonifica ha ampiamente superato il giro di boa. È il risultato portato da Autostrada Pedemontana Lombarda al tavolo permanente convocato nella sede monzese dell’ Arpa, che sovrintende alla delicata operazione, per seguire l’intervento di bonifica delle aree contaminate da diossina e furani durante il disastro dell’ Icmesa di 50 anni fa. Un intervento propedeutico al passaggio delle ruspe del maxi cantiere autostradale: al setaccio 36 aree interessate lungo la tratta B2 di Pedemontana, in particolare Cesano Maderno, Seveso e Meda. Un’operazione annunciata da 16 milioni di euro che comporta lo scavo, l’analisi e la rimozione di 44mila metri cubi di terreno, per un totale di 80mila tonnellate da portare nelle discariche autorizzate dopo un’accurata selezione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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