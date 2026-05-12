Pedara controlli a un’azienda di lavorazione della pietra | denunce e sanzioni a imprenditore 56enne
A Pedara, durante un’ispezione presso un’azienda di lavorazione della pietra, sono state presentate delle denunce e applicate delle sanzioni nei confronti dell’imprenditore di 56 anni. L’intervento, condotto da forze di polizia e tecnici specializzati, ha portato all’identificazione di irregolarità nelle procedure di sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali. Le autorità hanno notificato le contestazioni ufficiali e avviato le procedure di sanzione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Denunciato il titolare dopo un’ispezione congiunta. Nell’ambito di una campagna di controlli finalizzata alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un imprenditore di 56 anni residente nel territorio etneo. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi raccolti durante le verifiche, che dovranno comunque essere accertati nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento dei militari e il rogo di rifiuti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Pedara insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania (NIL), del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) e con il supporto della Polizia Locale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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