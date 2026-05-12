Pedara controlli a un’azienda di lavorazione della pietra | denunce e sanzioni a imprenditore 56enne

A Pedara, durante un’ispezione presso un’azienda di lavorazione della pietra, sono state presentate delle denunce e applicate delle sanzioni nei confronti dell’imprenditore di 56 anni. L’intervento, condotto da forze di polizia e tecnici specializzati, ha portato all’identificazione di irregolarità nelle procedure di sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali. Le autorità hanno notificato le contestazioni ufficiali e avviato le procedure di sanzione.

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