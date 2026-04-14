Controlli a Pedara e Trecastagni 5mila euro di sanzioni agli automobilisti non in regola

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli a Pedara e Trecastagni, concentrandosi sulle principali vie di accesso e sui punti di maggiore traffico. Durante le operazioni, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5.000 euro a automobilisti che non risultavano in regola con le norme vigenti. I controlli si sono svolti soprattutto nelle zone di collegamento tra i due paesi pedemontani.

La polizia ha eseguito dei controlli a Pedara e Trecastagni. Lungo le principali vie di Pedara e Trecastagni sono stati istituiti posti di controllo, soprattutto nelle zone con maggiore densità di traffico automobilistico, e nei punti di collegamento e di accesso ai due paesi pedemontani.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Paternò, controlli della polizia: sanzioni per gli automobilisti non in regolaAlcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione... Leggi anche: Controlli stradali a Paternò, scattano le sanzioni per gli automobilisti non in regola