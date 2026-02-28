Controlli a tappeto della polizia locale | sette denunce e numerose sanzioni nelle ultime 72 ore

Nelle ultime 72 ore, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, denunciando sette persone e applicando numerose sanzioni. Le operazioni sono state concentrate in diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme. Durante le verifiche sono stati controllati vari soggetti e veicoli, con i risultati che hanno portato alle denunce e alle sanzioni in questione.

Sette persone sono state denunciate dalla polizia locale di Reggio Calabria nelle ultime 72 ore, nell'ambito di controlli intensificati sul territorio. I vari reparti del corpo hanno accertato, in distinte attività, altrettante fattispecie di reato, identificando gli autori.Tra i capi di accusa.