Vigne eroiche in Valnerina è ripresa la produzione di ‘Pecorino’

In Valnerina, è stata avviata nuovamente la produzione di vino dal vitigno ‘Pecorino’, noto per la sua qualità e tradizione nel Centro Italia. La ripresa interessa le vigne storiche della zona, dove le uve vengono raccolte e trasformate in vino. La produzione di ‘Pecorino’ rappresenta un ritorno alle pratiche agricole locali, con un'attenzione particolare alla qualità del prodotto.

In Valnerina è ripresa la produzione di vino dal ‘Pecorino’, pregiato vitigno a bacca bianca storicamente coltivato nel Centro Italia. Questo grazie al recupero di alcune ‘vigne eroiche’ nell’ambito del programma ministeriale Vi.Va., che promuove la sostenibilità del comparto vitivinicolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Produzione industriale a Verona in ripresa: cresce anche la domanda internaLa produzione industriale veronese continua a mostrare segnali di ripresa nel terzo trimestre del 2025, con una crescita dell’1,56% rispetto allo... Produzione, ripresa fragile. E le incertezze frenano la fiducia degli imprenditoriÈ una fotografia nitida quella scattata dall’analisi congiunturale del quarto trimestre 2025, curata dal Servizio studi della Camera di Commercio di... Altri aggiornamenti su Vigne eroiche Viticoltura eroica in ValnerinaDomenica 1 marzo, alle 10.30, alla Sala Digipass di Norcia, si terrà il seminario ‘Viticoltura eroica in Valnerina: sfide climatiche e nuove opportunità per il territorio’, un momento di confronto tra ... perugiatoday.it Vigne eroiche di Calabria: il coraggio di coltivare l’impossibileSecondo i produttori calabresi un vigneto eroico richiede costi e tempi di gestione moltiplicati per tre rispetto a una vigna di pianura. E rende, per giunta, tre volte di meno: quasi un terzo delle ... gamberorosso.it