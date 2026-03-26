Pechino Express su Sky e NOW tra i vulcani di Giava anticipazioni della terza tappa

Su Sky e NOW va in onda la terza tappa di Pechino Express, che si svolge in Indonesia tra i vulcani di Giava. La tappa copre 329 chilometri da Malang a Kota Madiun e vede il susseguirsi di tensioni tra le coppie partecipanti, mentre continuano le prove e le sfide lungo il percorso. La competizione si fa più intensa e si concentrano le dinamiche tra i concorrenti.

Tappa 3 Indonesia, Malang > Kota Madiun (329 km) Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue senza sosta l’avventurosa scoperta dell’Estremo Oriente. Nella terza tappa in arrivo domani, giovedì 26 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il conduttore Costantino della Gherardesca e il primo inviato di stagione Lillo hanno studiato un tragitto estenuante ma straordinario,. su Digital-News.it Tappa 3 Indonesia, Malang > Kota Madiun (329 km). Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue senza sosta l’avventurosa scoperta dell’Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Pechino Express su Sky e NOW tra i vulcani di Giava, anticipazioni della terza tappa Articoli correlati Pechino Express, tensioni in crescita: terza tappa tra i vulcani di GiavaIn onda domani sera Le prime tensioni tra le coppie iniziano a emergere e accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue il viaggio tra... Leggi anche: Pechino Express, seconda tappa verso Giava su Sky e NOW dopo il debutto da record Approfondimenti e contenuti su Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express, la seconda tappa porta i viaggiatori a Giava; Pechino Express, oggi 19 marzo la seconda puntata: le anticipazioni; Pechino Express 13, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Pechino Express 2026, anticipazioni seconda puntata del 19 marzo: prima eliminazione. Pechino Express, terza tappa: una corsa spettacolare tra i vulcani dell'Isola di GiavaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pechino Express, terza tappa: una corsa spettacolare tra i vulcani dell'Isola di Giava ... tg24.sky.it Quanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express 2026?| Costantino svela come vengono scelte le coppieQuanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express 2026? Costantino Della Gherardesca svela anche come vengono scelte le coppie ... ilsussidiario.net Pechino Express - facebook.com facebook Tay l'ha presa bene #PECHINOEXPRESS x.com