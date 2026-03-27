Pechino Express 2026 la coppia eliminata della terza puntata i vincitori e la classifica dei viaggiatori

Nella terza puntata di Pechino Express 2026, trasmessa giovedì 26 marzo, sono stati eliminati gli ex concorrenti Steven Basalari e Viviana Vizzini. La vittoria è andata alla coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino, che si sono aggiudicati il primo posto della puntata. La classifica dei viaggiatori mostra i diversi posizionamenti delle coppie rispetto alle tappe precedenti.

Eliminati gli ex Steven Basalari e Viviana Vizzini. A vincere la terza puntata, trasmessa giovedì 26 marzo, sono stati i Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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