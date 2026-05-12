Paziente senza sintomi a Torre del Greco | oggi nuove analisi la Regione allerta le Asl

Un giovane di 24 anni di Torre del Greco, senza sintomi, si sottopone oggi a nuove analisi dopo che il primo tampone molecolare è risultato negativo. La Regione ha inviato una comunicazione alle Asl della zona, mentre il paziente rimane in isolamento e monitoraggio. Altri tre italiani sono coinvolti nello stesso caso, attualmente sotto osservazione. La situazione viene seguita con attenzione dalle autorità sanitarie locali.

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