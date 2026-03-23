Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato l’anziano che trasportava nella propria auto circa 25 chilogrammi di vongole veraci, destinate presumibilmente alla vendita. Tuttavia, i molluschi erano privi di qualsiasi documentazione sulla tracciabilità, requisito obbligatorio per garantire la sicurezza dei prodotti ittici immessi sul mercato. La condotta accertata rappresenta una violazione della normativa vigente sulla sicurezza alimentare. Ni giorni precedenti, infatti, il Comune di Torre del Greco aveva emanato un’ordinanza urgente per il contenimento del rischio di contagio da epatite A, con misure specifiche proprio sulla commercializzazione e il consumo di prodotti ittici. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Torre del Greco: epatite A, carabinieri denunciano 73enne. In auto 25 kg di vongole veraci senza tracciabilità

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