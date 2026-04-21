Torre del Greco | caos per ciclista senza casco parenti aggrediscono vigili del fuoco

A Torre del Greco, un episodio di tensione ha coinvolto un ciclista senza casco, con i parenti che hanno aggredito i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Nel frattempo, la polizia municipale ha denunciato quattro persone per aver rivolto insulti agli agenti durante le operazioni di gestione dell’incidente. La scena si è trasformata in un momento di confusione, con le forze dell’ordine impegnate a mantenere l’ordine.

"> Quattro Denunce a Torre del Greco per Insulti alla Polizia Municipale. Lo scorso fine settimana, a Torre del Greco, si sono registrati momenti di tensione durante un fermo di polizia che ha portato alla denuncia di quattro persone. Questi individui sono stati segnalati per aver rivolto insulti agli agenti della polizia municipale che, a seguito di un’operazione di controllo, hanno dovuto affrontare un comportamento inadeguato da parte degli interessati. Dettagli del Fermo e Comportamento Inadeguato. L’incidente è avvenuto nel corso di un pattugliamento nel centro cittadino, con gli agenti che operano sotto la guida del comandante Gennaro Russo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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