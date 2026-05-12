Paura in Brianza | il palo della Telecom cade sulla carreggiata

Nella tarda mattinata di martedì 12 maggio, nella zona di Ornago, un palo della Telecom si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata. L’episodio ha causato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti in transito, senza registrare al momento feriti o danni a persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente.

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Paura in Brianza: ad Ornago un palo della Telecom è caduto sulla carreggiata. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di martedì 12 maggio.Un incidente, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma per fortuna non si registrano feriti. All'origine, probabilmente, le forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paura in via Don Blasco, cade un palo dell'illuminazioneMomenti di paura in via Don Blasco, dove questa mattina un palo della pubblica illuminazione è crollato all'altezza del sottopasso. Paura a Santa Caterina: pino crolla sulla carreggiata, il comitato chiede controlli immediati“A meno di un mese dalla riapertura della piazzetta di Santa Caterina, oggi si è verificata la caduta di un pino di notevoli dimensioni”, così il... Argomenti più discussi: L’editoriale del direttore Marco Pirola: Quando una storia di coraggio illumina la Brianza; Libertà dopo la paura, Mattoni di speranza: un rifugio per le donne in fuga dalla violenza; Investimento in tarda serata: 29enne trasferito in ospedale; Monza e Brianza, tracima il Seveso, le immagini dei i campi allagati. Pasquale Milano - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ancora sangue e paura in un cantiere. Cade da 4 metri, operaio gravissimoL’uomo di 58 anni era impegnato in una ristrutturazione all’interno di un capannone a Camnago. I colleghi hanno dato l’allarme. Portato all’ospedale, è in neurorianimazione con prognosi riservata. Un ... ilgiorno.it