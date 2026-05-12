Paura in Brianza | il palo della Telecom cade sulla carreggiata
Nella tarda mattinata di martedì 12 maggio, nella zona di Ornago, un palo della Telecom si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata. L’episodio ha causato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti in transito, senza registrare al momento feriti o danni a persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente.
Paura in Brianza: ad Ornago un palo della Telecom è caduto sulla carreggiata. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di martedì 12 maggio.Un incidente, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma per fortuna non si registrano feriti. All'origine, probabilmente, le forti raffiche di vento.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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