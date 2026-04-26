Paura a Santa Caterina | pino crolla sulla carreggiata il comitato chiede controlli immediati

A circa un mese dalla riapertura della piazzetta di Santa Caterina, un pino di grandi dimensioni è crollato sulla carreggiata, creando preoccupazione tra i residenti e il comitato di quartiere. L’incidente si è verificato nella villetta Enza, dove l’albero si trovava. Il presidente del comitato ha richiesto controlli immediati per verificare la stabilità degli alberi presenti nell’area. Nessun ferito è stato segnalato.

“A meno di un mese dalla riapertura della piazzetta di Santa Caterina, oggi si è verificata la caduta di un pino di notevoli dimensioni”, così il presidente del Comitato di quartiere Santa Caterina San Brunello, l’ingegner Francesco Nicolò, dopo la caduta dell’albero che adornava la villetta Enza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Pino caduto a Santa Caterina: allarme sicurezza sul verde pubblico? Cosa sapere Un pino cade in una piazza di Santa Caterina a Reggio Calabria oggi. Pioggia non ferma Natale: comitato aperto a Santa CaterinaLa corsa elettorale verso le amministrative di fine maggio è ufficialmente iniziata a Santa Caterina Villarmosa con l’apertura di un nuovo comitato. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Paura a Santa Caterina: pino crolla sulla carreggiata, il comitato chiede controlli immediati; Obiettivo sicurezza a Santa Caterina: Telecamere e più faretti; Alberi e sicurezza, paura nelle scuole dopo la tragedia di Alicia. Proclamato il lutto cittadino; Paura alla Coop, spacca il naso a dipendente e fugge con la merce: arrestato. Stufetta prende fuoco, incendio in un'abitazione invasa dal fumo: un uomo in ospedaleSANTA CATERINA D'ESTE - Paura a Santa Caterina d'Este, dove in località Vighizzolo si è sviluppato un incendio nella serata di oggi, lunedì 22 gennaio. All'interno di un'abitazione privata antistante ... ilgazzettino.it Reggio Calabria, grosso pino caduto a Santa Caterina: il comitato di quartiere richiede interventi urgenti sulla sicurezza del verde pubblico - facebook.com facebook