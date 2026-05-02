Paura in via Don Blasco cade un palo dell' illuminazione

Questa mattina in via Don Blasco un palo dell’illuminazione pubblica è caduto, provocando momenti di tensione tra i residenti. L’incidente si è verificato all’altezza del sottopasso, senza che si registrassero feriti o danni a persone. Sul posto sono intervenuti gli addetti ai lavori per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del crollo. La strada è rimasta chiusa al traffico fino a completare le operazioni di messa in sicurezza.

Momenti di paura in via Don Blasco, dove questa mattina un palo della pubblica illuminazione è crollato all'altezza del sottopasso. Sul posto si sono subito recati i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, al fine di mettere in sicurezza l'area ed evitare gravi conseguenze. Le.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Incidente in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo dell’illuminazioneTempo di lettura: 2 minutiQuesta notte, alle 02:45, il personale della Polizia Locale di Napoli – U. Varcaturo, palo della pubblica illuminazione pericolante su via RipuariaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.