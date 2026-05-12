Paura al Tufello trovato armato nelle scale del palazzo con la pistola pronta a far fuoco

Un uomo di 41 anni è stato trovato nelle scale di un edificio popolare nel quartiere Tufello con una pistola semiautomatica ancora carica. La pistola, con un colpo nel caricatore, è stata scoperta mentre l’uomo si trovava tra i piani dello stabile. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine, intervenute sul posto per i controlli e il successivo sequestro dell’arma. Non ci sono state altre persone coinvolte durante l’intervento.

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