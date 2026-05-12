Paura al Tufello trovato armato nelle scale del palazzo con la pistola pronta a far fuoco
Un uomo di 41 anni è stato trovato nelle scale di un edificio popolare nel quartiere Tufello con una pistola semiautomatica ancora carica. La pistola, con un colpo nel caricatore, è stata scoperta mentre l’uomo si trovava tra i piani dello stabile. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine, intervenute sul posto per i controlli e il successivo sequestro dell’arma. Non ci sono state altre persone coinvolte durante l’intervento.
Nei pantaloni aveva una pistola semiautomatica con un colpo in canna. Così girava armato, tra le scale di una palazzina popolare del Tufello, un 41enne.Gli investigatori avevano il sospetto che l'uomo potesse detenere un'arma clandestina. Perciò hanno deciso di entrare in azione, cinturando di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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