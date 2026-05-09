Blitz armato al night fratelli puntano la pistola al titolare | Esci che dobbiamo parlare
Nella notte del 16 agosto 2025, al night club Venus di Marina di Montemarciano, alcuni uomini armati sono entrati nel locale e hanno puntato una pistola al titolare, ordinandogli di uscire perché dovevano parlare. L’episodio ha generato scompiglio tra i presenti e ha portato all’apertura di un procedimento penale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’evento e identificare i responsabili.
ANCONA - Notte di paura al night club Venus di Marina di Montemarciano, dove il 16 agosto 2025 si sarebbe consumata una violenta spedizione intimidatoria ora finita al centro di un procedimento penale. Due fratelli siciliani, di 36 e 40 anni, sono accusati di essere entrati nel locale con.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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