Blitz armato al night fratelli puntano la pistola al titolare | Esci che dobbiamo parlare

Nella notte del 16 agosto 2025, al night club Venus di Marina di Montemarciano, alcuni uomini armati sono entrati nel locale e hanno puntato una pistola al titolare, ordinandogli di uscire perché dovevano parlare. L’episodio ha generato scompiglio tra i presenti e ha portato all’apertura di un procedimento penale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’evento e identificare i responsabili.

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