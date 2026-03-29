Venerdì notte nei pressi di un circolo vicino al parco XXII Aprile si sono verificati due episodi di tensione. Un buttafuori ha ricevuto minacce con una pistola da un giovane molesto, che successivamente è stato allontanato. Poco dopo, un cliente si è presentato nuovamente sul posto armato, causando scompiglio tra i presenti.

Momenti di paura, venerdì notte, nei pressi di un circolo situato nella zona del parco XXII Aprile. Uno dei giovani clienti, precedentemente allontanato dal locale dagli addetti alla sicurezza essendosi mostrato molesto, qualche tempo dopo si è ripresentato davanti al club, lungo la strada, impugnando una pistola. Il peggio si è evitato solo grazie al coraggio di uno dei buttafuori – lo stesso che si è trovato con un’arma puntata addosso – che è riuscito a disarmarlo. Il giovane si è poi dato alla fuga ed è scomparso nel buio. Il gravissimo episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, dal momento che la pistola pare fosse ‘autentica’, è avvenuto intorno alle 4 di venerdì notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce con pistola al buttafuori . Allontana un giovane molesto, il cliente torna armato al circolo

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