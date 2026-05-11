A Modena, un liceo è stato teatro di tensione dopo che uno studente ha portato un proiettile in classe. L’episodio ha generato panico tra gli studenti e il personale scolastico, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute sul posto, mentre si verifica come lo studente abbia potuto portare l’oggetto senza essere fermato prima. La scuola ha adottato misure di sicurezza straordinarie in attesa di ulteriori sviluppi.

? Punti chiave Come ha fatto uno studente a portare un ordigno in classe?. Perché il professore ha deciso di allertare immediatamente le forze dell'ordine?. Chi deve rispondere della provenienza del reperto bellico trovato in aula?. Quali provvedimenti disciplinari dovrà affrontare il ragazzo coinvolto nell'episodio?.? In Breve Il preside Luigi Vaccari ha attivato le procedure di evacuazione e allertato il 112.. Le attività didattiche sono state sospese per l'intera mattinata di giovedì.. I carabinieri hanno sequestrato il proiettile della Grande Guerra per accertamenti.. Lo studente di terza classe rischia provvedimenti disciplinari per l'imprudenza commessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, studente porta in classe un proiettile: panico al liceo

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