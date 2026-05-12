È stato firmato un protocollo di intesa tra il Dipartimento per il Sud e il Gruppo Banca europea per gli investimenti. L’accordo riguarda l’attuazione del Patto per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di sostenere le imprese nelle regioni meridionali. L’accordo prevede iniziative di finanziamento e interventi dedicati allo sviluppo economico locale. La firma si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare le attività economiche nel Sud Italia.

«La firma del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Gruppo Banca europea per gli investimenti rappresenta un passaggio significativo per rafforzare la capacità di attrarre investimenti nel Sud. L’accordo nasce con l’obiettivo di sostenere imprese, amministrazioni locali e investitori che intendono sviluppare nuovi progetti nella Zes Unica Mezzogiorno. Grazie a un confronto stabile e strutturato con la Bei e alla collaborazione con il sistema bancario, sarà possibile ampliare l’accesso al credito, agli strumenti finanziari e alle garanzie disponibili per i soggetti pubblici e privati, valorizzando al meglio gli incentivi già attivi per il territorio».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Patto per il Mezzogiorno: Bei e Zes rilanciano sul sostegno alle imprese

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