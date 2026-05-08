Il distretto sul tavolo del governo Nisini | Più sostegno alle imprese

Il governo ha esaminato recentemente il distretto orafo di Arezzo, riconoscendone il ruolo importante nel settore produttivo locale e nel commercio estero. La sottosegretaria ha dichiarato che ci sarà un aumento del sostegno alle imprese del comparto, che rappresenta un punto di riferimento professionale per il settore. La discussione si è concentrata sulle esigenze di rafforzamento e sui possibili interventi di supporto.

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Positiva l’attenzione che l’esecutivo ha rivolto al comparto orafo aretino, una eccellenza produttiva del territorio, capofila nell’export e riferimento professionale nel settore. Al governo, in particolare al ministro Calderone, ha indirizzato una sollecitazione tradotta nell’interrogazione al Question Time in commissione Lavoro. Dove è approdato il decreto 1 Maggio e dove la vicepresidente Tiziana Nisini ha portato il "caso" Arezzo. Raccogliendo l’allarme lanciato dalle aziende e dalle associazioni di categoria, la parlamentare leghista ha chiesto quali iniziative il governo ha intenzione di assumere a tutela delle 1200 imprese aretine e dei circa ottomila addetti che oggi si trovano a fare i conti con l’instabilità dei mercati che soffrono gli effetti del conflitto in Medio Oriente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il distretto sul tavolo del governo. Nisini: "Più sostegno alle imprese" Notizie correlate Caro energia, il governo prepara le misure di sostegno: ecco tutte le idee sul tavoloIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al... Panetta: "Banche più solide siano sostegno alle imprese"Il governatore di Bankitalia: "L'attenzione ai rischi non si traduca in eccessiva prudenza.