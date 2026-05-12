Paternò spacciatore fermato dai carabinieri | aveva dosi di crack e cocaina
Nel centro di Paternò, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno fermato un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari. Durante i controlli, sono state trovate e sequestrate diverse dosi di crack e cocaina. Le forze dell’ordine avevano già messo sotto osservazione il sospetto, che è stato fermato e sottoposto alle verifiche di rito. La vicenda è attualmente al vaglio degli investigatori.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo dei militari nel centro cittadino. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò tenevano già sotto osservazione un 36enne del posto, noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. Proprio nell’ambito di questi monitoraggi, l’uomo è stato denunciato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sulla base degli elementi raccolti dai militari e che dovranno essere verificati nelle sedi competenti. L’atteggiamento sospetto durante il pattugliamento. L’episodio si è verificato nella mattinata, intorno alle 9.30, lungo Corso Sicilia. Una pattuglia della Sezione Operativa, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha incrociato la Smart guidata dal 36enne.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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