Paternò spacciatore fermato dai carabinieri | aveva dosi di crack e cocaina

Nel centro di Paternò, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno fermato un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari. Durante i controlli, sono state trovate e sequestrate diverse dosi di crack e cocaina. Le forze dell’ordine avevano già messo sotto osservazione il sospetto, che è stato fermato e sottoposto alle verifiche di rito. La vicenda è attualmente al vaglio degli investigatori.

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