Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Caserta dai carabinieri con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’intervento, ha ingoiato alcune dosi di crack ed è stato condannato a un anno di reclusione con l’obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria. Dopo la condanna, è stato scarcerato.

Il giudice riconosce l'ipotesi più lieve dello spaccio e dispone un anno di reclusione. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 35enne Condanna a un anno di reclusione e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Ernesto De Mitri, 35enne di Orta di Atella, arrestato a Caserta dai carabinieri per spaccio di droga. Lo ha deciso il giudice Valerio Trovato del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito del processo per direttissima. Il pubblico ministero aveva invocato la pena di due anni di reclusione ma il difensore dell’uomo, l’avvocato Nello Sgambato, ha chiesto e ottenuto la derubricazione del reato nell’ipotesi più lieve dello spaccio di droga con una pena ‘dimezzata’ rispetto alle richieste della Procura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Fermato dai carabinieri ingoia le dosi di crack: libero dopo condanna 'mini'

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